VBC Savona pronto al debutto, Siccardi: "I ragazzi si sono sempre allenati al meglio e sono carichi" - IVG.it

Savona. Finalmente, si comincia. La lunga attesa per il debutto è terminata: domani, sabato 24 aprile, la prima squadra maschile del VBC Savona Affari in Oro, formazione che milita in Serie D, sarà impegnata nella prima gara di Coppa Italia di categoria.

I biancorossi saranno di scena in trasferta contro il Volley Primavera Imperia. Ci ha parlato della partita coach Giordano Siccardi; queste le sue parole: “Un inizio pieno di incognite, ma comunque davvero entusiasmante. Ci aspetta una formazione attrezzata per la categoria, esperta e molto tecnica, sarà per noi un bel banco di prova. Ripartire dopo quasi un anno e mezzo senza gare non è stato certamente semplice, a maggior ragione per la particolarità all’avvicinamento di questa competizione. I ragazzi si sono sempre allenati al meglio e sono carichi per la sfida di domani. Siamo comunque una squadra molto giovane e soprattutto nuova, una difficoltà maggiore in questa così strana ripartenza”.

Nel gruppo A c’è anche l’Albisola Pallavolo, un girone a tre da giocare tutto d’un fiato. “Quattro partite che vanno giocate al massimo, il nostro obbiettivo deve essere quello di primeggiare a livello regionale, per poi provarci anche nella fase nazionale – spiega Siccardi -. La concorrenza ci renderà la vita molto difficile, sta a noi dimostrare il nostro valore. Siamo pronti, ora la parola al campo“.