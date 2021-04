VBC Savona: primo successo per l'Under 17, esordio per l'Under 13 - IVG.it

Savona. Primo successo stagionale per la formazione Under 17 del VBC Savona. Le ragazze di coach Ivana Druetti la spuntano contro l’Albisola Volley Bianca al termine di una partita combattutissima.

Il risultato finale recita 3 a 2, con le biancorosse brave a recuperare due volte il set di svantaggio (25/27, 25/12, 22/25, 25/17) e a dare la stoccata nel quinto con il parziale di 15 a 10.

Weekend non felice invece per l’Under 19 maschile che perde 3 a 2 contro la Gandolfo Marmi Carcare (21/25, 25/21, 20/25, 25/21, 16/14). La squadra di coach Luciano Mondelli, a differenza della formazione femminile, va avanti due volte, ma viene raggiunta e battuta nel set finale. Arriva comunque un punto dalla sfida, sempre utile per muovere la classifica.

Scontro in famiglia invece nel gruppo O dell’Under 15: a prevalere per 3 a 1 (25/17, 18/25, 26/24, 25/23) è la Gidue Car Service, che si prende contemporaneamente anche la vetta della classifica in compagnia del New Volley Val Bormida.

Altra nota positiva del fine settimana è l’esordio dei giovanissimi maschietti dell’Under 13 nel 3×3. Per loro tanto divertimento contro i pari età del Volley Team Finale ed un parziale ritorno alla normalità che fa ben sperare.