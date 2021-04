VBC Savona, Mattia Mistrali: "Dopo un anno senza gare è stato fantastico tornare in campo" - IVG.it

Savona. Esordio in Coppa Italia di Serie D con vittoria per il VBC Savona. I ragazzi di coach Giordano superano in trasferta il Volley Primavera Imperia e si mettono subito al comando del girone A.

Tre set a uno il risultato in favore dei biancorossi, bravi a restare in partita dopo la sconfitta nel primo set e a ribaltare l’incontro.

Soddisfatto della gara Mattia Mistrali; il centrale ha così commentato: “Dopo un anno senza gare è stato fantastico tornare in campo, ho patito questo periodo dove non era neanche possibile allenarsi, per questo sono felicissimo. Nonostante la tensione per la gara ho sentito quella grinta e determinazione derivante dal tornare a giocare, sono davvero soddisfatto della mia prova e di quella della squadra. Sono certo che il lavoro da fare non è finito, seguiamo tutti il coach che saprà certamente tirare fuori da noi il meglio“.

Sabato c’è l’Albisola Pallavolo; chiudere il girone d’andata a punteggio pieno sarebbe una grande cosa. “Siamo un gruppo nuovo ma dal grande potenziale – sottolinea Mattia -. Abbiamo certamente bisogno di crescere come gruppo, ma da inizio stagione abbiamo già fatto un grande lavoro. L’obiettivo, come quello di tutti del resto, deve essere quello di vincere. Noi ci proveremo e daremo il nostro meglio, per provare a dire la nostra anche a livello nazionale“.