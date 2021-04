VBC Savona, Luciano Mondelli: "Tornare a giocare una gara ufficiale è stato particolare" - IVG.it

Savona. Vigilia della seconda giornata di Coppa Italia di Serie D per il VBC Savona, che domani, sabato 1 maggio, alle ore 19, farà l’esordio nella palestra di casa contro la giovane Albisola Pallavolo.

Ma quel che conta in questi casi è tornare in campo, come conferma il vice allenatore Luciano Mondelli: “È stato particolare tornare a giocare una gara ufficiale dopo quasi tredici mesi. Da settembre abbiamo lavorato, quando i Dpcm lo permettevano, ma solo domenica c’è stata la prima partita. Sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà: il primo set abbiamo commesso qualche errore che ci è costato caro, ma dal secondo abbiamo iniziato a macinare gioco, siamo riusciti a mettere in campo gli schemi preparati e i ragazzi sono riusciti a ribaltare e portare a casa il match”.

Domani seconda giornata che potrebbe far chiudere l’andata a punteggio pieno. “Ci aspetta una partita sulla carta agevole vista l’età dei nostri avversari – ammette Mondelli -, ma non per questo dobbiamo sottovalutarli. I giovani sanno sempre dare quel qualcosa in più, per questo noi dovremo essere attenti”.

Oltre ad essere vice della prima squadra, coach Mondelli guida anche l’Under 19: “È una stagione tra alti e bassi, era previsto l’arrivo di alcuni giocatori genovesi, ma l’accordo è saltato all’ultimo momento e per questo abbiamo iniziato la stagione con solo dodici giocatori. I tanti infortuni hanno condizionato le nostre gare, ma nonostante questo posso dire che chi sta lavorando duramente sta ottenendo dei risultati. Ci manca forse ancora un po’ il gioco di squadra, le poche gare disputate non ci hanno dato una mano”.