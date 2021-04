Varazze si prepara per Santa Caterina, inizia la Novena: celebrazioni “blindate” dalla pandemia - IVG.it

Varazze. Da oggi e fino al prossimo 29 aprile sarà recitata la Novena in onore di Santa Caterina da Siena, patrona della città. Da ieri la sua statua è posizionata al centro della navata centrale della Collegiata di Sant’Ambrogio.

Per il secondo secondo anno, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la Festa Patronale, prevista il 30 aprile, non si terrà nella forma classica che raccoglieva, per l’occasione, numerose persone durante la processione molto sentita dai varazzini.

Da questa sera, invece, nella Collegiata di Sant’Ambrogio, la Novena, alle 20.30, con l’Adorazione Eucaristica, i Vespri con la meditazione sulla vita della Santa e la predicazione. Anche in questo caso la partecipazione è limitata dalle restrizioni.

Ogni sera TeleVarazze la trasmetterà, in diretta sul canale 89.