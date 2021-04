Varazze si prepara alle celebrazioni di Santa Caterina con una "sinfonia" di fiori per le vie del centro - IVG.it

Varazze. Ben 320 ortensie per 320 attività saranno consegnate ai negozi di Varazze a partire da venerdì 23 aprile 2021, per preparare la città alle celebrazioni di Santa Caterina, anche quest’anno in forma ridotta a causa delle normative Covid.

Una sinfonia bianca di fiori renderà più belle le vie del centro che in modo uniforme renderanno omaggio alla Santa Patrona.

Un gesto di vicinanza da parte della città di Varazze e del Comitato Locale del Turismo che, decidendo i proventi sull’imposta di soggiorno, ha stanziato una somma per l’acquisto e la consegna delle ortensie ai commercianti. I quali ogni anno, da sempre con risorse proprie, abbelliscono le vie del centro con i fiori.