Varazze, la proposta di Pierfederici: "Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto" - IVG.it

Varazze. Cittadinanza onoraria della città di Varazze al “Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valore militare”. La vuole conferire l’amministrazione comunale in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, a Roma, il 4 novembre 1921.

Un progetto avviato dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, insieme ad ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani che, per la storica ricorrenza, ha avviato l’iniziativa “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” perché la cittadinanza gli sia conferita da parte di tutti i Comuni.

Con onore accoglie l’invito il sindaco di Varazze: la proposta verrà portata in Consiglio. “Siamo orgogliosi di poter conferire la Cittadinanza al Milite Ignoto per il grande significato insito in questa figura. Ci sono famiglie varazzine che non hanno visto tornare dal Fronte, dalla guerra, i loro cari e li identificano nel Milite Ignoto” afferma Luigi Pierfederici, vicesindaco reggente. “Questo è un simbolo importante, anche di unità nazionale che deve legare gli italiani, soprattutto alla luce di questa pandemia”.

L’amministrazione sta individuando anche un tratto di strada che verrà intitolato al Milite Ignoto. “A questo obiettivo – continua Pierfederici – stiamo lavorando con le associazioni territoriali ex combattenti insieme agli Alpini, ai Marinai d’Italia, ai Bersaglieri e ai Carabinieri”. Un progetto che vedrà coinvolte anche le scuole.