Varazze, il Comune concede il suolo pubblico gratis a bar e ristoranti - IVG.it

Varazze. L’amministrazione comunale di Varazze ha accolto tramite l’assessore Piacentini del Comune di Varazze le richieste di Fipe in merito alla possibilità di occupazione del suolo pubblico gratuitamente per poter posizionare tavoli e sedie all’aperto.

“A seguito della lettera inviata a tutti i sindaci della Provincia di Savona – spiegano dalla Fipe di Varazze – si è aperto un tavolo di confronto tra la delegazione cittadina di Fipe Provinciale rappresentata in Ascom-Confcommercio Varazze e l’amministrazione comunale in vista delle imminenti riaperture del 26/04 che riguardano i pubblici esercizi”.

“Si potrà – precisano dalla Fipe – Ascom Confcommercio di Varazze – per gli aventi diritto che avevano nella stagione 2020 già visto autorizzata l’occupazione aggiuntiva di suolo pubblico, superando la burocrazia, presentare una semplice domanda per far richiesta al comune di un nuovo spazio o di un aggiunta di suolo pubblico per i dehor esistenti. Per le nuove richieste in ugual modo la semplice domanda dovrà essere presentata e successivamente autorizzata previa verifica di eventuali impedimenti per il rispetto delle norme di sicurezza come d’altra parte già fatto per le autorizzazioni del 2020″.

“Una ulteriore richiesta – aggiungono – riguardava la tassa di competenza comunale Tari sulla quale abbiamo avuto dall’assessore conferma di stanziamento di 200 mila euro per avviare delle agevolazioni anche ai pubblici esercizi che hanno subito la chiusura forzata per questi primi quattro mesi del 2021. Rimane aperto per le prossime settimane questo tavolo di confronto – concludono – per trovare in sinergia altre soluzioni per agevolare il comparto dei pubblici esercizi”.