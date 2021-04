Varazze: deceduta a 41 anni Laura Fornari, figlia del titolare della farmacia Montanaro - IVG.it

Varazze. Dolore e tristezza, a Varazze, per la scomparsa di Laura Fornari. La giovane, strappata alla vita da una lunga malattia, se ne è andata a soli quarantuno anni.

Farmacista, lascia tre bambini e il marito. Si è spenta nella sua casa contornata dall’affetto dei suoi cari. La sua è una famiglia molto conosciuta a Varazze. Il papà è titolare della storica farmacia Montanaro dove lei lavorava.

Mamma attenta e dedita alla sua famiglia per la quale viveva in tutto e per tutto. La notizia della scomparsa di Laura, questa mattina, ha colpito profondamente i varazzini e sta facendo il giro della città.

I funerali della giovane donna saranno celebrati domani nella parrocchia Collegiata di Sant’Ambrogio alle 15.30.