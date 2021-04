Vado Ligure, riprendono le attività di prenotazione del Cup - IVG.it

Vado Ligure. Riprenderà lunedì 19 aprile il servizio prenotazione presso gli sportelli polifunzionali (Cup) di via alla Costa a Vado Ligure gestiti direttamente da Asl2.

Il servizio era stato sospeso nel corso del 2020 a causa del repentino peggioramento della crisi pandemica per limitare l’afflusso di persone nei locali, dove trovano sede anche altre attività.

Sono sempre proseguiti con regolarità i servizi di anagrafe sanitaria e pagamento ticket.

Novità di questi giorni è l’installazione di un termoscanner che rileva la temperatura a distanza, per garantire l’accesso alla struttura in tutta sicurezza.

“Con la ripresa di questo servizio compiamo un piccolo passa avanti verso il ritorno alla normalità – commenta Giancarlo Conte, direttore del distretto savonese, cui fanno capi molti servizi territoriali – Vogliamo guardare con ottimismo anche piccole iniziative come questa volute per far sentire alla popolazione che stiamo lavorando per una graduale ripresa di tutti i servizi dedicati alla cittadinanza che la crisi pandemica ci aveva costretto a sospendere o limitare”.

Gli sportelli polifunzionali sono aperti al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8 alle 12.30, il mercoledì anche dalle 14 alle 16.30.