Vado Gateway, al via un nuovo collegamento ferroviario con il Terminal Piacenza Intermodale

Vado Ligure. È partito oggi il nuovo collegamento ferroviario che collega i terminals portuali di Vado Gateway (nuovo Container Terminal e Reefer Terminal) con il Terminal Piacenza Intermodale.

Il nuovo servizio ha una frequenza iniziale di due treni-blocco alla settimana.

Con l’attivazione della nuova linea i collegamenti ferroviari attivi da e per l’infrastruttura portuale di Vado Ligure salgono a quattro (oltre a Piacenza sono già attivi i servizi per Milano, Padova e Rubiera), per un totale di circa 10-12 coppie di treni settimanali incrementabili a seconda delle esigenze dei clienti.

La quota di intermodalità complessiva è oggi pari al 30%, un risultato che posiziona Vado Gateway tra le principali infrastrutture portuali italiane per l’utilizzo del trasporto su rotaia.