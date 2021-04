Vaccino Covid, Toti: “Quasi 14mila dosi in un giorno, superata la quota chiesta da Figluolo”

Liguria. “Oggi (ieri, ndr) in Liguria abbiamo somministrato quasi 14 mila vaccini, superando la soglia richiesta dal commissario per l’emergenza, generale Figliuolo: il 7,48% della popolazione ligure ha ricevuto entrambe le dosi, contro una media nazionale del 6%. Negli ultimi 7 giorni la nostra regione è stata la quarta nel Paese per percentuale di somministrazioni per abitanti”. Lo ha annunciato ieri sera, giovedì 8 aprile, il presidente della Liguria Giovanni Toti in un post su Facebook.

“L’hub alla Fiera del Mare, gli accordi firmati per primi con sanità privata e farmacie e ora anche il primo centro vaccini italiano aperto di notte ci hanno permesso di essere la regione che più ha saputo accelerare la sua campagna vaccinale”, aggiunge

Intanto Alisa ha diffuso le nuove indicazioni dopo le raccomandazioni del ministero della Salute su AstraZeneca: “Come consigliato, somministreremo AstraZeneca principalmente agli over 60, ma chi ha già fatto la prima dose potrà in ogni caso ricevere anche la seconda dello stesso vaccino – ricorda Toti -. Per le persone under 60 che rientrano nelle categorie prioritarie si dovrà considerare la disponibilità di vaccini Pfizer, Moderna o di altri che dovessero essere forniti, ma la nostra priorità resta completare il prima possibile le vaccinazioni di ultravulnerabili e over 80.

“Mettere al sicuro i più fragili è il nostro primo obiettivo: l’incidenza del virus anche oggi non è aumentata e la pressione nei nostri ospedali è stabile, a fronte di un numero importante di tamponi effettuato, quasi 10 mila tra molecolari e antigenici. Ma non dobbiamo fermarci: continuiamo le somministrazioni a pieno ritmo per provare a ripartire al più presto”, ha concluso Toti.