Vaccino Covid, salta l’hub di Cairo Salute: per l’AstraZeneca si dovrà andare a Millesimo

Cairo Montenotte. Non saranno più somministrati nei locali delle Opes i vaccini AstraZeneca. Ad annunciarlo, dopo una riunione con l’Asl2, è il direttore di Cairo Salute.

“La prossima settimana – spiega il dott. Morando – procederemo con la vaccinazione dei pochi rimanenti, circa una cinquantina, appartenenti alle categorie lavorative a rischio, ovvero personale scolastico, forze dell’ordine, polizia locale, protezione civile ecc. La data scelta è mercoledì 14 aprile, ma le iniezioni non saranno effettuate alle Opes bensì all’hub vaccinale di Millesimo in piazza Pertini”.

“Rimaniamo in attesa di capire se ci saranno messe a disposizione altre dosi – aggiunge – verosimilmente dovremmo vaccinare un giorno a settimana, sempre nel palazzetto dello sport di Millesimo”.

Dalla sua apertura, il centro vaccinale di Cairo Montenotte gestito dai medici di famiglia aveva somministrato 500 vaccini in tre giorni e mezzo riuscendo a coprire le esigenze non solo dei residenti della città ma anche degli abitanti di Piana Crixia, Dego e Giusvalla. In seguito al taglio delle dosi AstraZeneca, però, a fine marzo l’hub era stato momentaneamente sospeso ed ora è stato trasferito a Millesimo, non si sa ancora se in via temporanea o definitiva, anche se quest’ultima al momento sembra l’opzione più quotata.

Rimane invece attivo l’hub organizzato nella Scuola di Polizia Penitenziaria, dove vengono somministrati i vaccini Pfizer e Moderna, anche se Morando sottolinea: “Attualmente a causa delle poche dosi, è fermo da 15 giorni. Si tornerà a vaccinare solo il 7 e l’8 aprile”.