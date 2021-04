Vaccino Covid, l’idea di Ciangherotti: “A pagamento per chi se lo può permettere”

Albenga. Consentire a chi se lo può permettere di vaccinarsi privatamente, così come avviene per il vaccino anti-influenzale. È questa la proposta del consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga e assessore provinciale, Eraldo Ciagherotti che commenta: “Lo so, non piacerà a tutti, eppure credo sia un modo per accelerare la vaccinazione in Italia”.

E alla possibile obiezione che questa strategia permetta a chi è ricco di vaccinarsi e chi è povero no, Ciangherotti risponde: “Non è così, anzi è assolutamente il contrario”. Secondo il consigliere, infatti, in questo modo “chi può contribuisce, al di là delle quote per la sanità pubblica che paga con le tasse (e che gli garantirebbe la vaccinazione gratuita, sino ad un certo punto), ad accelerare la vaccinazione di tutta la popolazione”.

“Del resto si parla, per un vaccino, di poche decine di euro, tanti per chi è in cassa integrazione o le partite Iva che non possono lavorare, pochi per chi ha una buona pensione o uno stipendio garantito” sottolinea.

E poi conclude: “Non vedo questa proposta come un dualismo ricchi-poveri, piuttosto come un aiuto di chi può nei confronti di chi non può“.