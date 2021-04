Vaccino Covid, in Liguria non si fermano le somministrazioni neanche a Pasqua e Pasquetta

Liguria. Non saranno le feste pasquali a fermare la campagna vaccinale in Liguria. Come assicurato dal presidente Giovanni Toti nel consueto punto stampa Covid di questa sera, le somministrazioni proseguiranno senza alcuno stop anche sabato prima di Pasqua, nella domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, anche se a una velocità ridotta rispetto ad un qualsiasi giorno feriale.

“I vari centri si prenderanno un giorno di riposo a turno – spiega il governatore – e il lunedì dell’Angelo saranno sicuramente attivi gli hub della fiera a Genova, quello di Savona al terminal crociere che è uno dei più produttivi e il nuovo ad Taggia”.

Si tratta di uno sforzo che la Regione ha chiesto alle aziende sanitarie e al personale coinvolto anche per dare un segnale di reale impegno in una partita che si sta giocando sul filo di dosi, posti e slot disponibili. Con i vaccini già pronti per essere inoculati anche un solo giorno di stop sarebbe inutile.

Per poter fare, a posteriori, un paragone con un qualsiasi giorno feriale, nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di Alisa, sono stati somministrati 11.096 vaccini – 2000 in meno rispetto all’obbiettivo giornaliero prefissato dalla struttura commissariale nazionale per l’emergenza Covid – di cui 2427 vaccini Astrazeneca-Vaxevria e 8669 Cominarty (Pfizer o Moderna).

Da fine dicembre a oggi in Liguria 314.916 persone hanno ricevuto il vaccino. Di queste 104.830 hanno ricevuto anche la seconda dose. L’obiettivo della Regione è creare un’immunità almeno delle persone più anziane e di quelle più fragili entro il mese di giugno.