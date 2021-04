Vaccino, Alisa: "Almeno una dose a tutti gli over 70 entro due settimane, una volta immuni i decessi diminuiranno del 90%" - IVG.it

Liguria. Almeno una dose di vaccino anti Covid-19 a tutti gli over 70 della Liguria entro 2 settimane. E’ l’obiettivo individuato nella consueta conferenza stampa del venerdì sera dal responsabile di Alisa Filippo Ansaldi: “Stimiamo che rendere immuni tutti gli over 70 comporterebbe una diminuzione del 60% dei ricoveri e del 90% dei decessi”.

“Ad oggi, per quanto riguarda gli over 70, abbiamo il 51% degli over 70 liguri che hanno ricevuto una dose e un incremento del 2% ogni giorno in questa fascia di età che significa stimare che circa l’85% degli over 70 vuole vaccinarsi” ha aggiunto.

Con questo ritmo secondo Alisa “nel giro delle prossime due settimane riusciremo a concludere la vaccinazione con almeno una dose per questa coorte di nascita. Si tratta di un dato importante perché chiaramente l’impatto del covid sul nostro sistema sanitario, a fronte della crescita dei soggetti immunizzati, tenderà a diminuire”.