Vaccini, Vazio (Pd): “Liguria sempre in coda, rischiamo di perdere i turisti”

Liguria. “I numeri schiantano le parole del presidente Toti”. Parole dell’On. Franco Vazio che riporta la classifica sull’andamento della campagna vaccinale con la Liguria ancora tra gli ultimi posti stando ai dati riportati (vedi foto).

“Serve un cambio di passo! Meno parole e più fatti…”.

“Senza vaccinazioni la Liguria pagherà un prezzo altissimo: rischiamo che turisti italiani e stranieri scelgano altre mete per le loro vacanze” conclude Vazio.

La preoccupazione è quindi già rivolta alla stagione estiva, con il comparto turistico già gravemente penalizzato dalla crisi legata all’emergenza sanitaria e che non può permettersi altre battute d’arresto con la ripartenza e le riaperture.

Il parlamentare Dem aveva già incalzato il governatore ligure in tema di vaccini: “Toti segua l’esempio organizzativo di altri presidenti di Regione come Bonaccini in Emilia Romagna, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia e Zingaretti nel Lazio, che hanno percentuali di vaccinazione superiori all’87% di dosi somministrate”.