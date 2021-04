Vaccini, Traverso (Siap): “Alisa congela la prima dose Pfizer ai poliziotti under 60 dopo stop Astrazeneca”

Liguria. “La Regione Liguria decidendo di congelare la prima dose di vaccino Pfizer ai poliziotti dimostra di non conoscere minimamente la realtà della Polizia di Stato Ci auguriamo che si tratti di una clamorosa gaffe e non di una scelta ponderata”. Lo afferma, in una nota, il presidente regionale del sindacato italiano dei poliziotti Roberto Traverso.

“Vogliamo ricordare al Presidente Toti – spiega – che a causa dei clamorosi ritardi attribuibili alla Regione Liguria la vaccinazione dei poliziotti è partita tardissimo e adesso secondo lui i poliziotti che a causa sua non hanno assunto il vaccino dovrebbero aspettare la loro fascia per il Pfizer? Ebbene si, in base alle novità su Astrazeneca, i poliziotti che devono ancora vaccinarsi potranno ricevere solo il Pfizer e ALISA ha incredibilmente deciso di mettere in coda in base alle fasce d’età i poliziotti under 60: ovvero tutti quelli che ancora si devono vaccinare (Si tratta di 200 poliziotti genovesi già in lista più altrettanti che potenzialmente potrebbero aderire)”.

“Toti sembra aver perso il controllo della situazione visto che il Ministero dell’Interno ha divulgato una circolare a tutti i Questori raccomandando di sensibilizzare al massimo la vaccinazione dei poliziotti – prosegue Traverso -. Un ennesimo schiaffo ai poliziotti liguri. Prima la carenza vergognosa dei tamponi molecolari, poi la battaglia per i test sierologici, la battaglia per ottenere i vaccini e adesso l’esclusione degli under 60.. (per non parlare degli anni di immobilismo sulle politiche sulla sicurezza che non hanno impedito le chiusure dei presidi delle Specialità della Polizia di Stato in Liguria)”.

“Vogliamo ben sperare che questa volta si sia trattato di una clamorosa svista e che al più presto sul sito ufficiale di ALISA vengano pubblicate le doverose modifiche organizzative prevedendo lo scongelamento della prima dose di vaccino Pfizer ai poliziotti under 60 che devono essere vaccinati. Certo è che se i poliziotti genovesi avessero ricevuto, seppur tardivamente, la prima dose dall’Asl (com’è accaduto su tutto il territorio ligure) e non dai due hub vaccinali della Polizia di Stato di Sturla e Bolzaneto, che hanno somministrato il vaccino con tempistiche inadeguate ad una pandemia, non saremmo di fronte a quest’ulteriore corto circuito. Ciò conferma che la richiesta di uniformità e del SIAP era più che giusta” conclude il presidente.