Vaccini Covid, Ciangherotti (FI): "Ad oggi nessun odontoiatra del savonese è stato chiamato nei centri hub" - IVG.it

Savona. “Mi hanno contattato diversi operatori sanitari. Ad oggi, nessun odontoiatra della provincia di Savona, ancora in attesa di vaccinazione contro il Covid, compreso il personale di assistenza alla poltrona, è stato chiamato nei centri Hub per la vaccinazione, come invece prevede con tempistiche precise il decreto legge del Commissariato Figliolo pubblicato in GU il 1 Aprile scorso”.

E’ così che inizia la lettera inviata dal consigliere e odontoiatra Eraldo Ciangherotti e diretta a Marco Prioli, direttore generale Asl2 savonese, a Virna Frumento, direttore Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento prevenzione e a Monica Cirone, dirigente delle Professioni Sanitarie Asl 2 Savonese.

“Alla conta delle giornate, come prevede l’ordinanza vigente, con la giornata di oggi sarebbero esauriti i giorni a disposizione dell’azienda sanitaria locale savonese per ultimare le comunicazioni degli appuntamenti al personale sanitario” continua la lettera.

Poi conclude: “È possibile conoscere da parte di Asl2 qualcosa di più preciso in merito alle scadenze previste per l’obbligo vaccinale? Non pensò Asl2 savonese voglia trasgredire la legge del governo italiano”.