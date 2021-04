Vaccini a Cairo, lunghe attese davanti ai cancelli dell'hub nella scuola penitenziaria - IVG.it

Cairo Montenotte. Amara sorpresa per le persone che oggi avevano appuntamento all’hub vaccinale di Cairo per la somministrazione concordata. Una folla di persone in coda davanti ai cancelli della scuola di polizia penitenziaria ha atteso diverso tempo, in piedi e con un clima non certo primaverile, prima di poter entrare.

Alle 14.30 la situazione si è sbloccata, la fila di anziani ha iniziato a sfoltirsi, non senza polemiche per la scarsa organizzazione e la mancata possibilità di sostare in un ambiente più confortevole, vista l’età della maggior parte dei pazienti.

“È inutile che diano appuntamenti cadenzati se poi ci fanno stare tutti insieme assiepati – dice una nonnina -. Nessun rispetto per chi, come me, fa fatica a stare in piedi per molto tempo. L’unica precedenza per poter almeno avere una sedia solo a chi non deambula, ma alla mia età, anche se si cammina, di certo non si è atleti!”.

A placare gli animi i volontari della protezione civile di Cairo, che oltre a controllare il mantenimento dei distanziamenti, sono stati gli unici a rispondere alle domande delle persone in coda.