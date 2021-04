Vaccinata nei Chiostri di Finalborgo, il ringraziamento di una lettrice: “Organizzazione stupenda” - IVG.it

Finale Ligure. È entusiasta non solo di aver ricevuto il vaccino nei tempi previsti ma anche (e in modo particolare) dell’organizzazione dell’hub vaccinale in cui ha dovuto recarsi per ricevere la sua dose.

La signora Angela, 72enne di Borgio Verezzi, non usa mezzi termini per descrivere la sua esperienza: “Ho notato un’organizzazione davvero impeccabile e voglio fare i miei complimenti a tutti per l’efficienza e la puntualità– racconta la donna, che insieme alla sorella ha ricevuto il vaccino Pfizer a Finalborgo, nei Chiostri di Santa Caterina -. Appena arrivi non ti lasciano sola un momento. Ti seguono e ti accompagno da un posto all’altro con grande professionalità”.

Un ringraziamento, quello di Angela, che si estende – oltre che agli infermieri – anche a tutti i volontari e alle forze dell’ordine presenti nell’hub finalese.

La testimonianza di Angela, in realtà, non è il primo “feedback” entusiasta proveniente dal point vaccinale finalese. Il 17 aprile scorso, infatti, la signora Emilia Gandolfo scriveva al nostro giornale per raccontarci la sua esperienza: “Sono di Loano e volevo segnalare l’organizzazione perfetta, la gentilezza, la disponibilità e la professionalità di tutti quanti collaborano per la vaccinazione Covid presso l’Auditorium Santa Caterina di Finalborgo. Io ci sono stata giovedì e sono rimasta così piacevolmente sorpresa che mi sembra giusto farlo sapere a tutti”.

L’8 aprile scorso, infine, si era vaccinata nei chiostri di Finalborgo anche la 91enne Edda Romana, che aveva commentato così la sua prima dose: “Il vaccino? Lo amo. Ho 91 anni e voglio arrivare a 100”. Anche in quell’occasione l’anziana aveva voluto ringraziare tutto il personale sanitario che le aveva permesso di realizzare questo suo grande desiderio.