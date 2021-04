Uscita autostradale di Pietra chiusa fino a fine maggio: l’odissea di chi parte da Celle per andare a lavorare - IVG.it

Celle Ligure. La giornata è iniziata storta in autostrada per chi da Celle deve uscire a Pietra Ligure per andare a lavorare. Il pannello luminoso sulla A10 che avvisava dell’uscita chiusa fino al 15 maggio per l’installazione delle barriere fonoassorbenti è stato aggiornato e questa mattina recita: “Uscita chiusa fino al 30/5”.

Automobilisti sul piede di guerra: “Ennesimo disagio. Andare a lavorare prendendo l’autostrada ci costa anche svegliarci molto prima oltre a pagare il pedaggio che non garantisce di arrivare sul posto di lavoro senza intoppi, visti i caselli chiusi e i continui cantieri con scambi di carreggiata e quant’altro”.

Cronaca del risveglio degli automobilisti che si alzano presto per andare sul posto di lavoro e che, di questi tempi, non fa iniziare bene la giornata.

Chi da Celle deve recarsi a Pietra sa già che qui il casello è chiuso, quindi si sposta ad Albisola. Poi esce a Finale Ligure perché a Pietra non si può fino alla fine di maggio. “Se non partiamo da casa molto prima, con il traffico cittadino di inizio giornata che troviamo a Finale, arriviamo tardi a lavoro, – raccontano gli automobilisti a IVG.it. – Ore in macchina, buttate via”.