Under 18 femminile, vittoria all'esordio per l'Amatori Savona - IVG.it

Vado Ligure. Anche le ragazze dell’Under 18 dell’Amatori Pallacanestro Savona sono tornate in campo e lo hanno fatto nel migliore dei modi, vincendo contro le concittadine biancoverdi.

Biancorosse che iniziano forte con attenzione difensiva e fluidità in attacco, riuscendo così a scavare un solco importante già nel primo periodo, arrivando alla prima sirena sul punteggio 5-21.

Secondo periodo che continua sulla falsariga del primo, dove le pappagalline non si fanno intimidire da un inizio più aggressivo delle biancoverdi riuscendo così a mantenerle a debita distanza, arrivando a metà gara in vantaggio di 28 lunghezze sul punteggio di 14-42.

Dopo la sosta lunga le ragazze di coach Spedaliere si mettono a zona (la manterranno per tutti i secondi venti minuti) e, dopo un inizio incerto che costa un parziale di 8 a 0, le biancorosse tornano a macinare punti grazie ad un buon movimento di palla ed una buona difesa che permette di “rubare” punti in contropiede riuscendo così a non far avvicinare più di tanto nel punteggio la squadra di casa ed arrivando alla sirena finale sul punteggio di 41-71.

“Tutto sommato una prova positiva – dicono dallo staff tecnico dell’APS -. Non era facile perché sono una squadra sempre ‘nuova’ visti i pochi allenamenti assieme, ma da apprezzare lo spirito di sacrificio di tutte“.

Prossimo impegno mercoledì 5 maggio alle ore 18 presso il Geodetico di Vado Ligure contro la favorita Basket Pegli.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – Amatori Pallacanestro Savona 41-71

(Parziali: 18-16; 30-49; 46-61)

Cestistica Savonese: C. Caliciuri 2, S. Caliciuri, Calabrese 5, B. Moisa 8, A. Moisa 21, D. Gulli 2, Kaiku 2. All. Spedaliere.

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto 5, Revetria 6, Quercia 13, Pregliasco 9, Pesce 3, Giu. Gorini 13, Guidetti 8, Gio. Gorini 8, Contati 2, Cignoni 4. All. Cacace. Ass. Faranna.

Arbitro: Martino (Boissano).