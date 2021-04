Under 13: Pallacanestro Vado "A" parte con un successo - IVG.it

Vado Ligure. Prima partita del campionato Under 13 ed è subito derby tra Pallacanestro Vado “A” (la squadra Esordienti) e Amatori Savona (la squadra Under 13 femminile).

Gli Esordienti riescono a portare a casa la partita agevolati dalla indisponibilità nella squadra femminile di Dieci che riesce a giocare solo qualche minuto. Anche la poca abitudine a giocare delle ragazze (ampiamente giustificata dalle circostanze) aiuta il Vado “A” che prende un vantaggio di 24-4 nel primo quarto.

Da quel momento in poi la partita si mantiene in equilibrio con l’Amatori che riesce a sfruttare il vantaggio fisico sotto canestro di Del Balzo e Zanetti ed il Vado che mantiene il vantaggio quando recupera palloni e va in contropiede dove ha ancora percentuali scadenti ma fa meglio del solito. Finisce con 30 punti di scarto.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado “A” – Amatori Pallacanestro Savona 72-42

(Parziali: 24-4, 37-22, 54-32)

Pallacanestro Vado “A”: Calcagno 6, Pellegrin 3, Piccardi 3, Mungai 16, Conte 2, Oliveri 4, Dagnino, Savi 4, Mamica 4, Serafini 11, Pescetto 9, Dappino 10. All. Prati. Ass. Spanò.

Amatori Pallacanestro Savona: Berta 2, Zanetti 8, Rapetti, Giannuzzi, Dieci 4, Pedata 11, D’Aprile, Ferrari, Sanguineti, Del Balzo 17. All. Imarisio.