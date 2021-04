Una camminata tra le stelle con gli astrofili savonesi: nuova iniziativa in diretta su Zoom

Savona. Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica online “Spazio per Tutti” si terrà venerdì 9 aprile alle 21 la diretta dal titolo “Le meraviglie del Cielo primaverile”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’associazione ligure Astrofili Polaris, che avrà come relatore Davide Cenadelli, ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Con l’ausilio di un planetario digitale il relatore ci porterà a passeggio tra le meraviglie del cielo osservabili in questo periodo: costellazioni, stelle, pianeti, galassie e nebulose e tutti gli oggetti più belli del cielo primaverile.

Oltre alle curiosità scientifiche e astronomiche, saranno anche illustrate le mitologie e le antiche leggende sugli astri che ancora oggi hanno una grande utilità per orientarsi nella sfera celeste. Una serata imperdibile per tutti coloro che desiderano imparare a osservare il cielo e un utile ripasso per tutti gli astrofili e astrofotografi che, ogni notte, vanno a “caccia” di oggetti celesti.

La diretta, pianificata sulla piattaforma Zoom sarà aperta a tutti, con possibilità di interagire e di porre domande ai relatori sulla chat dedicata.

Per partecipare sarà sufficiente seguire il seguente link. Inoltre la diretta sarà anche trasmessa sul canale YouTube del Gruppo Astrofili Savonesi.