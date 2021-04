Turismo, Filcams Cgil: "Infrastrutture imprescindibili per ripartire" - IVG.it

Provincia. “In questi giorni il tema infrastrutture è tornato nuovamente al centro delle discussioni, alle criticità classiche come le code si sono aggiunte quelle causate dalla situazione manutentiva stradale (parziale chiusura Aurelia Capo Noli – tratto autostradale finalese) e relative comunicazioni proprio nelle giornate in cui stanno prendendo il via le prime prenotazioni, decisive per la prossima stagione turistica. Il tutto, con le difficoltà di spostamento via treno, rischia seriamente di creare un irrecuperabile danno di immagine che pagheremo e non possiamo permettercelo”.

A dirlo è il sindacato savonese di Filcams Cgil che continua: “Dobbiamo evitare che con la ripresa dalla pandemia, gradualmente, i turisti finiscano per scegliere la concorrenza di altri territori. Necessita reagire, la politica deve superare le divisioni e porsi obiettivi di rilancio concreti, non è utile limitarsi sempre e costantemente a prendere atto della situazione, stupirsi, senza poi porsi il problema di come costruire una prospettiva. Detto questo, crediamo sia utile ragionare in maniera più coordinata delle potenzialità turistiche inespresse della nostra provincia per riuscire a definire un piano di intervento coordinato, duraturo, efficace”.

“Bene il tavolo delle associazioni provinciali del turismo – prosegue Cristiano Ghiglia, segretario del sindacato -, meglio tardi che mai, ma non può e non deve rinunciare ad un confronto con le proposte del sindacato. Per il comparto del turismo locale non possono più essere rinviabili la progettazione di infrastrutture logistiche adeguate. Raddoppio ferroviario, Albenga Carcare Predosa, collegamenti mirati con gli scali aeroportuali di Nizza e Genova sono solo alcuni degli interventi imprescindibili se vogliamo seriamente intercettare i flussi turistici stranieri anche nei mesi non estivi”.

“Perché se non si fa questo, rischia di essere vana la proposta di un’offerta turistica più ampia, destagionalizzata, non solo balneare, condizione comunque necessaria per fare realmente un salto di qualità e creare le condizioni affinchè i rapporti di lavoro siano maggiori, più stabili e duraturi. La Filcams Cgil di Savona è a disposizione, associazioni ed enti locali devono crederci” concludono da Filcams Cgil Savona.