Tris Cairese al Campomorone, Mario Benzi: "Attenti e determinati fino alla fine" - IVG.it

Cairo Montenotte. Partita maiuscola della Cairese. I gialloblù hanno archiviato la pratica Campomorone Sant’Olcese grazie a tre reti realizzate nel primo tempo. Vantaggio siglato da Diego Alessi, raddoppio e tris ad opera di Francesco Saviozzi.

Vittoria che sommata al pareggio di sette giorni fa contro la Genova Calcio porta la Cairese a quota 4 punti in classifica.

Soddisfazione nelle parole dell’allenatore Mario Benzi, nell’intervista realizzata dall’addetto stampa gialloblù Michael Traman. “Mi ha reso particolarmente felice la prestazione del primo tempo – dichiara -. Contro una squadra forte come loro, essere 3 a 0 e aver creato un sacco di occasioni vuol dire che la squadra ha fatto bene. Voglio elogiarli tutti, sia quelli che hanno giocato sia quelli che sono entrati, perché l’attenzione alla partita la sapevamo: contro una squadra forte bisognava stare attenti e determinati, lo sono stati fino alla fine“.

I giocatori subentrati si sono fatti trovare pronti. “Questa squadra è un gruppo di amici tra di loro – sottolinea il mister -, si conoscono e si frequentano da tanti anni. Poi hanno capito tutti che mai come quest’anno, stando fermi sei mesi, come ho detto prima che iniziasse il campionato, dal sessantesimo in poi inizia un’altra partita, quindi sanno che entrando possono essere decisivi. E poi hanno tutti la voglia e la volontà di giocare, quindi chiaramente c’è competizione. L’importante è che entrino e mi mettano in difficoltà: lo stanno facendo tutti, quindi bravi tutti”.

La squadra ha mostrato una notevole tenuta atletica. “C’è uno staff preparatissimo, devo ringraziare perché me lo hanno messo a disposizione – afferma Benzi -. Giorgio Caviglia non credo debba avere bisogno di presentazioni, è una persona che scrive dei libri. Sergio Soldano, che mi dà una mano, è preparato benissimo perché fa stage, è stato responsabile del settore giovanile a Malta. Ho la fortuna di avere dei collaboratori di assoluto livello e tutti insieme stiamo cercando di portare beneficio alla squadra. Però i grandi attori protagonisti sono sempre i giocatori, quindi l’elogio più grande va fatto a loro. Però da martedì è un’altra partita”.

Mikola Bablyuk ha giocato un’ottima partita, impiegato a centrocampo. “Credo che lui possa fare più ruoli – spiega -. Oggi chiaramente siamo stati un po’ penalizzati da Colombo che era squalificato e Tamburello che si è fatto male proprio venerdì sera. Lui, a diversità degli altri, è più giovane ma arriva da un settore giovanile dove ha giocato l’anno scorso gli Allievi nazionali, che è diversa dalla nostra Juniores. È un 2003 di assoluto valore. Deve ancora imparare tante cose ma è un jolly prezioso che può venire comodo sicuramente”.