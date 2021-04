Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure: cancellata l'edizione 2021 - IVG.it

Pietra Ligure. Nel 2021 il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure non si disputerà.

A rendere nota l’ufficialità della decisione è l’Asd Maremola Triathlon, che lo organizza: “Nonostante gli sforzi profusi nei mesi trascorsi per assicurare un regolare svolgimento della gara, vista la situazione sanitaria ancora incerta ed instabile che non ci permette di procedere serenamente e con le dovute garanzie per un’organizzazione in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, siamo con grande rammarico costretti ad annunciare che, di concerto con l’amministrazione comunale, abbiamo preso la sofferta decisione di annullare il 20° Triathlon Olimpico città di Pietra Ligure e la 5° Staffetta Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners“.

L’appuntamento slitta quindi al prossimo anno e le iscrizioni finora pervenute, comprese quelle del 2020, verranno automaticamente trasferite all’edizione 2022 o, su richiesta dell’atleta, ad edizioni successive.