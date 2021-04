Trasporti, dall'1 maggio ripartono i "treni del mare" tra Liguria e Piemonte - IVG.it

Liguria. Da lunedì primo maggio, oltre ai collegamenti ferroviari tra Lombardia e Liguria, ripartono anche i “treni del mare” tra Liguria e Piemonte. Nello specifico, la tratta interessata è quella tra Torino, Savona e il ponente ligure.

Quest’anno l’inizio del servizio aggiuntivo è stato anticipato di un mese. Infatti, nel 2020 il primo “treno del mare” è partito il 6 giugno. Alcuni treni si fermeranno nella stazione di Savona, altri proseguiranno fino ad Albenga o Imperia e saranno presenti al sabato, alla domenica e nei giorni festivi e il venerdì due treni in più al pomeriggio tra Savona e Torino Porta Nuova.

L’incremento del numero di treni riguarda il periodo primaverile ed estivo, inizia da sabato 1 maggio e termina domenica 12 settembre, salvo modifiche legate all’emergenza sanitaria al momento non prevedibili, e include 2 treni aggiuntivi il venerdì, 5 treni il sabato, 11 treni la domenica e festivi. Sono inoltre previsti 2 treni in più anche giovedì 24 giugno in occasione della festa patronale di Torino.