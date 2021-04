Tragedia sfiorata in A10: pezzo di un pannello luminoso si stacca e sfonda un parabrezza - IVG.it

Genova. Si sarebbe staccato dalla sua sede precipitando sulla carreggiata sottostante il pannello luminoso che questo pomeriggio avrebbe colpito e frantumato il parabrezza di un’auto in transito.

L’episodio è avvenuto sulla A10, all’imbocco della galleria Coronata in direzione Levante ed è stato confermato dalla polizia stradale accorsa sul posto. Per fortuna non si registrano feriti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16,30 e ha comportato immediati disagi per la circolazione autostradale, poi risolti.

Secondo le prime ricostruzioni della Polstrada a colpire l’auto sarebbe stato un pezzo di metallo distaccatosi da uno dei cartelli luminosi che danno indicazioni sulla percorribilità della strada. Sono in corso le verifiche per capire se il distacco sia avvenuto a seguito di un eventuale contatto con altri mezzi transitati in precedenza.