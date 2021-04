TPL Linea, i "mobility manager" protagonisti del piano trasporti - IVG.it

Savona. Segnalazioni sulle corse e gli orari, possibili criticità sui flussi in entrata e in uscita dalle scuole, controlli sul rispetto delle regole di sicurezza sanitaria: ecco le funzioni di una delle novità del trasporto pubblico savonese introdotta da TPL Linea per il nuovo piano trasporti della provincia, ovvero quella del “mobility manager”, studenti degli istituti superiori che si propongono come intermediari tra l’azienda e i ragazzi.

“Raccogliamo tutte le segnalazioni da parte dei nostri compagni di scuola riguardo agli orari delle corse bis e la capienza dei bus per riferirle all’azienda tramite contatto mail o nelle riunioni che vengono convocate da TPL Linea – racconta Andrea, studente della quinta superiore di un liceo savonese -. Inoltriamo sui vari gruppi Whatsapp le linee guida anti Covid da seguire sui mezzi o in prossimità di una fermata, così come le modifiche degli orari previsti per il trasporto scolastico”.

“Sono emerse problematiche riguardanti l’arrivo degli autobus rispetto all’orario d’ingresso o d’uscita, mi sono fatto portavoce di criticità su alcune linee che per noi studenti creavano disagi rispetto agli orari scolastici, considerando l’impossibilità di usufruire di uscite anticipate”.

“Su diverse linee abbiamo chiesto di variare di qualche minuto le corse, richieste in gran parte accolte dalla presidente di TPL Linea Simona Sacone, che hanno permesso di migliorare e ottimizzare il servizio di trasporto pubblico per noi studenti sia all’entrata quanto all’uscita” aggiunge ancoralo studente savonese.

“Fino ad ora gli studenti stanno cercando di adottare comportamenti attivi per evitare gli affollamenti sugli autobus, auspicando che siano approvate le uscite anticipate in modo da permettere a tutti di arrivare a casa a un orario decente e soprattutto in sicurezza”.

“Personalmente sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto che mi coinvolge particolarmente, in quanto da diversi anni sono un “fans” del trasporto pubblico: tutti i mobility manager sperano di fornire un contributo utile in questa fase ancora difficile di emergenza sanitaria”.

“Infine, sono state svolte riunioni sulla piattaforma Meet per concretizzare il nostro ruolo all’interno dell’azienda di trasporto, con possibilità di stage formativi. Sono previsti quattro gruppi di lavoro a seconda delle attività aziendali programmate, sperando di poterle attuare in presenza” conclude il mobility manager di TPL Linea.

Grazie al nuovo piano trasporti per le scuole superiori, infatti, per gli studenti sono in arrivo opportunità formative su quattro aree tematiche:

Settore sistemi informativi/informatici:

– se in presenza: affiancamento attività quotidiana ufficio sistemi informativi/informatici

– analisi del progetto bigliettazione elettronica

– analisi del progetto “conta passeggeri”

– progetto di simulazione di nuove linee elettriche.

Settore comunicazione:

– affiancamento attività relativa ai canali social (Facebook, Instagram e Telegram) dell’azienda

– progetto di comunicazione relativo alla mobilità sostenibile (nuovo logo azienda per mezzi elettrici, definizione messaggi per l’utenza, ecc.).

Ufficio Movimento:

– se in presenza: questionari per l’utenza sulla valutazione del servizio

– analisi flussi studenti scuole superiori nelle 3 aree del territorio

– analisi del servizio per nuove linee elettriche.

Settore tecnico:

– se in presenza: affiancamento attività quotidiana settore tecnico

– analisi dei nuovi mezzi ad alimentazione elettrica presenti sul mercato.

“Con la ripartenza delle scuole superiori stiamo svolgendo un continuo monitoraggio della situazione e del piano trasporti. Non possiamo che essere soddisfatti e ringraziare l’azione concreta e propositiva svolta quotidianamente dai nostri mobility manager: per questo abbiamo deciso di sviluppare la collaborazione intrapresa con l’offerta di stage formativi” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Ora dobbiamo proseguire, anche sulla base di quelle che saranno le precise indicazioni nazionali e regionali per il trasporto pubblico: il rientro in presenza al 75% è già previsto nel nostro rafforzamento del servizio, con corse aggiuntive anche a cura di soggetti privati e una rimodulazione sulle diverse linee e gli orari. Sarà fondamentale conservare una buona capacità residua del nostro parco mezzi e avere la possibilità di mantenere un opportuno distanziamento tra le varie corse”.

“Il ruolo dei nostri mobility manager sarà sempre più importante fino alla fine dell’anno scolastico. TPL Linea è pronta ad intensificare l’interfaccia tra l’azienda e gli studenti, giorno dopo giorno, con l’obiettivo di garantire un servizio di trasporto pubblico e scolastico in piena sicurezza, ottimale per i ragazzi e l’utenza”.

“Naturalmente proseguiremo una continua interazione anche con le singole scuole, l’Ufficio scolastico provinciale e la stessa Prefettura, in quanto il trasporto pubblico rappresenta un aspetto essenziale della ripartenza complessiva del nostro territorio” concludono i vertici di TPL Linea.

Ecco le norme comportamentali:

– indossa la mascherina coprendo completamente naso e bocca per tutto il tempo di viaggio;

– segui le indicazioni di salita e discesa dal mezzo;

– durante il viaggio riduci il più possibile le occasioni di contatto con gli altri utenti;

– utilizza autobus non affollati, il numero massimo di persone che possono usare l’autobus è indicato nella porta di salita, se hai l’impressione che il numero sia già raggiunto, non salire e attendi la prossima corsa;

– durante l’attesa, mantieni sempre il distanziamento alla fermata.