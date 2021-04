Tovo, Maggie Pescetto ha incontrato gli alunni della scuola primaria: "È bello volare sull'acqua" - IVG.it

Tovo San Giacomo. Nel pomeriggio di oggi Maggie Pescetto, giovane campionessa di kitesurf, ha incontrato i bambini della scuola primaria “Tobia Oddo” di Tovo San Giacomo nell’ambito del progetto “Una classe di valori”, uno dei filoni scolastici del progetto Stelle nello Sport.

Insieme a Maggie, erano presenti all’iniziativa Marco Callai, vicepresidente Stelle nello Sport, e Roberto Pizzorno, delegato provinciale del Coni.

“Abito dove mi porta il vento, ma quando torno a casa sono felice di riabbracciare la mia famiglia – ha detto Maggie rispondendo alle moltissime domande degli studenti delle sei classi coinvolte -. Provo tante sensazioni: a volte ho paura quando cado perdo il controllo, ma la maggior parte delle volte provo spensieratezza e divertimento“.

Ginnastica ritmica e artistica, pallavolo e basket. Tutto questo nel background di Maggie, cresciuta in una famiglia che da subito le ha fatto respirare le emozioni dello sport. Maggie ha inoltre parlato dell’amore per il kitesurf sbocciato in una spiaggia calabrese a Gizzeria. Il futuro? “Mi piacerebbe insegnare kitesurf ai giovani, promuovere questa disciplina e invogliare ragazzi e ragazze a praticarla”.

“Stelle nello Sport tiene alta la bandiera dei valori dello sport” ha detto Roberto Pizzorno, delegato Coni Savona, intervenuto nel corso dell’incontro così come la dirigente Giuseppina Manno, insieme alla referente di plesso Maria Silvia Ricca, che ha applaudito l’iniziativa.

Maggie parteciperà alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove rappresenterà l’Italia nella staffetta insieme a Mario Calbucci. Per la disciplina del kitesurf sarà l’esordio assoluto ai Giochi Olimpici.

Le insegnanti e gli alunni ringraziano la dirigente dell’Istituto Comprensivo e la maestra Federica Calabrese che si è fatta promotrice di questa entusiasmante esperienza.