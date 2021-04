Topi nei giardini del Prolungamento a Savona, nuova denuncia: “Spettacolo indecente” - IVG.it

Savona. Presenza massiccia di topi nei giardini del Prolungamento, aumentano le segnalazioni. Dopo la lettera a firma di una mamma, pubblicata nella giornata di ieri, oggi ne è arrivata una seconda, che denuncia la medesima situazione.

“La presente per segnalare la presenza massiva di roditori più specificatamente grossi topi di fogna che girano liberi in cerca di cibo intrufolandosi tra bidoncini della spazzatura e giochi dove ogni pomeriggio si trovano molti bimbi della nostra città a giocare nell’area adibita ai giochi del Prolungamento”.

“L’area adiacente alla zona dei giochi dei bambini è attualmente oggetto di lavori pubblici, e dalle buche fuoriescono i topi che noncuranti delle persone e dei rumori se ne vanno dappertutto. Capisco benissimo che non sia una responsabilità del comune la presenza di topi nelle fogne sottostanti, quanto il mettere in sicurezza l’area adibita ai giochi, in quanto non è igienicamente praticabile”.

“Considerando le tempistiche per i lavori pubblici che il più delle volte sono lunghi, si corre il rischio che questo problema persista a lungo, impedendo ai bambini di poter giocare liberamente all aperto, cosa che già per troppo tempo gli e’ stata negata, inoltre è davvero indecente come spettacolo anche per un passante che fa una passeggiata vedere così tanti topi che girano”.

Ferrando Elisa