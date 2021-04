Titanio del Beigua, mozione della minoranza di Varazze: “Preoccupati e contrari”

Varazze. “La nostra è una mozione che deriva dalla preoccupazione circa il fatto che la giunta del comune più importante della Riviera del Beigua non si sia chiaramente espressa”. Il tema è quello che riguarda la possibilità di estrarre titanio nel Parco del Beigua.

Il consigliere di minoranza Gianantonio Cerruti, lista “Patto per Varazze”, esprime preoccupazione al riguardo in vista del Consiglio Comunale che affronterà la mozione dell’opposizione sul provvedimento della Regione in merito alla concessione per la ricerca mineraria nei territori dei Comuni di Urbe e Sassello e nell’area del Beigua Unesco Global Geopark.

Cerruti continua in riferimento all’atteggiamento della giunta “forse per non dare contro alla Regione nella quale vi è un consigliere appena eletto, a sua volta poco chiaro e senza prese di posizioni a riguardo. Pertanto chiediamo si esprima il consiglio comunale per fare chiarezza ed eliminare ogni dubbio su posizioni poco trasparenti.”

Gli fa eco Massimo Lanfranco, Movimento Cinque Stelle: “noi da sempre siamo per la tutela dell’ambiente, quindi, una cava a cielo aperto nel Parco del Beigua ci trova contrari. Oltre a un’opposizione di principio – continua Lanfranco – volta a non toccare importanti aree ambientali, c’è anche un discorso economico. Eventuali danni stravolgerebbero un progetto di sviluppo interno basato sull’agricoltura e sul turismo sostenibile non compatibile con una miniera. La nostra è un’opposizione totale”.