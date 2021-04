Titanio del Beigua, la lista Caprioglio Sindaco contraria: "Il Parco a sistema con Nemus Saonensis e Valle del Santuario" - IVG.it

Savona. Attraverso un ordine del giorno, i consiglieri della Lista Civica 2.0 Caprioglio Sindaco (Alessandro Delucis, Giancarlo Dogliotti, Alberto Marabotto e Alessandro Venturelli) esprimono “netta contrarietà ad ogni attività estrattiva nel Geoparco del Beigua”.

Così la questione della ricerca del titanio nel Parco del Beigua da parte di C.E.T. S.r.l., autorizzata a febbraio 2021 da Regione Liguria, sbarca anche in Consiglio Comunale a Savona. Nelle settimane scorse la altri Comuni come Varazze o quelli dell’entroterra avevano manifestato la loro contrarietà al progetto. Ma la Regione aveva rassicurato chiarendo che non sarebbe stata permessa alcuna attività estrattiva.

“In accordo con gli assessori in quota civica Scaramuzza e Sotgiu, chiediamo altresì – spiegano – sia messa a sistema questa importantissima e vicina risorsa con il Nemus saonensis e la Valle del Santuario per un percorso comune di economia sostenibile sul territorio”.