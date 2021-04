Tiro a volo, albenganesi protagonisti al campionato regionale di fossa olimpica - IVG.it

Albenga. Sulle pedane del Tiro a Volo Ventimiglia, sabato 10 e domenica 11 aprile è stato disputato il primo appuntamento della stagione tiravolistica estiva con la prima prova del campionato regionale di fossa olimpica.

Alla presenza del delegato regionale Francesco Ciocca si sono sfidati sportivamente in pedana i tiratori di Seconda Categoria, Terza Categoria, Veterani e Master.

Nella Seconda Categoria, al primo posto si è classificato Giorgio Zamboni del Tav Colla Bassa con l’ottimo punteggio di 90/100, che ha avuto la meglio su Matteo Chiappori del Tav Albenga, giunto secondo con 89/100, e su Andrea Marcinnò del Tav Albenga giunto terzo con 88/100

Nella Terza Categoria primo classificato Diego Bertolina del Tav Colla Bassa con l’ottimo punteggio tecnico di 88/100 che gli consente il passaggio in Seconda Categoria; secondo classificato il giovane Gabriele Portomauro, portacolori del Tav Albenga con 84/100, terzo classificato Giacomo Bergolo, sempre del Tav Albenga con 82/100.

Nella qualifica Veterani si è aggiudicato la prova Edoardo Mangolini del Tav Genova, primo classificato con 86/100, secondo classificato Mauro Rossetti del Tav Ventimiglia con 83/100, terzo classificato Roberto Romani del Tav Albenga con 82/100,

Nella qualifica Master primo classificato Angelo Pelissa del Tav Albenga con 92/100, sfiorando per un piattello il risultato tecnico per il passaggio in Prima Categoria, secondo classificato Gianfranco Corradi del Tav Ventimiglia con 89/100, terzo classificato Giorgio Ravera del Tav Albenga con 88/110.

Alla fine dei 100 piattelli i primi tre classificati di ogni categoria e qualifica hanno disputato un’ulteriore serie a 25 piattelli per aggiudicarsi le relative targhe ricordo, messe in palio dal Comitato Fitav Liguria. A fine spareggio, nella Seconda Categoria, la targa è stata vinta da Matteo Chiappori; nella Terza Categoria da Gabriele Portomauro; nei Veterani da Mauro Rossetti; nei Master da Giorgio Ravera.

“La buona partecipazione alla gara è motivo di orgoglio per il tiro a volo ligure – sottolinea Francesco Ciocca -, infatti sono scesi in pedana più di sessanta tiratori molto ben ospitati dalla società del presidente Ivan Salopek. La gara è stata gestita impeccabilmente dal coordinatore Libero Allavena e si è svolta come da programma nazionale a cento piattelli”. Inoltre, dopo lo spareggio per la targa ricordo, il delegato regionale Fitav, nel suo breve intervento, si è complimentato con i vincitori, portando i saluti del presidente federale Luciano Rossi e aggiungendo che “senza mai abbassare la guardia per l’emergenza sanitaria in atto, nel pieno rispetto delle linee guida emanate dalla Fitav, ci prepariamo per le prossime gare”.

Oltre a ciò, ci sono da sottolineare le buone prestazioni dei tiratori liguri sulle pedane del Tiro a Volo Delle Alpi a Cigliano, in Piemonte, dove hanno partecipato le Prima Categoria ed il settore paralimpico. Liguria presente anche a Lonato presso il Tav Concaverde dove si disputava il G.P. di Eccellenza delle Lady e degli Junior.