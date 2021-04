Terroristi italiani arrestati in Francia, Campomenosi (Lega): "Passo avanti, ora si continui con Casimirri" - IVG.it

Genova. Soddisfazione in merito all’arresto dei 7 ex terroristi italiani rifugiati in Francia, avvenuto ieri, è stata espressa da Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo: “Accolgo con soddisfazione la notizia. Gli ex terroristi rossi avevano trovato rifugio oltralpe grazie alla vergognosa ‘dottrina Mitterrand'”.

“Il segnale arrivato da Parigi è incoraggiante e fa parte di un percorso cominciato con l’arresto in Sud America di Cesare Battisti nel 2019, che deve continuare, mi auguro, anche con il caso di Alessio Casimirri, componente del nucleo armato che sequestrò Aldo Moro e che oggi se la spassa a fare il ristoratore a Managua, nel Nicaragua rosso, rosso come il sangue innocente che quelli come lui hanno versato senza nemmeno passare un giorno in galera o mostrare segni di pentimento”, prosegue Campomenosi.

“Sul suo caso, nel 2019 su iniziativa della Lega il Parlamento Europeo approvò in una risoluzione la richiesta per l’immediata estradizione del terrorista condannato in via definitiva a sei ergastoli – conclude -. Da anni i familiari delle vittime innocenti del terrorismo chiedono giustizia, inascoltati: quanto avvenuto in Francia è un passo in avanti importante in questa direzione”.