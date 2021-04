Tavoli e dehors su spiagge e passeggiate: la proposta della Regione per rilanciare le attività - IVG.it

Liguria. “Daremo l’ok ai Comuni per poter ampliare gli spazi demaniali per bar e ristoranti che riapriranno dal 26 aprile. Noi vogliamo dare la possibilità ai Comuni di concedere questi ampliamenti, poi saranno i Comuni a valutare di quanto i locali si potranno ampliare in base a logistica cittadina. Noi forniremo tutti gli strumenti per scegliere e intervenire”.

Ad annunciare la novità questa mattina in conferenza stampa l’assessore Marco Scajola. La delibera regionale che l’assessore porterà in giunta per l’approvazione venerdì prossimo prevede che i bar e i ristoranti della Liguria, già in possesso di una concessione per occupare spazi di demanio marittimo, potranno espandersi ulteriormente per installare tavolini e dehors.

La delibera riguarderà solo le concessioni già in essere, visto il blocco delle nuove concessioni previsto dalla legge 145 del 2018. Le attività di ristorazione, in base alle regole stabilite dai singoli Comuni, potranno occupare nuove porzioni di passeggiate a mare, strade di collegamento al litorale o spiagge, purché non si tratti di bar e ristoranti collegati a stabilimenti balneari. Per queste attività “nel mese di maggio faremo una seconda delibera strettamente legata alle linee guida ufficiali del 2021”, ha aggiunto Scajola.

Chi chiederà un’estensione della concessione, però, con le attuali regole dovrà pagare la differenza sul canone. “Abbiamo chiesto al ministro Garavaglia di cancellare questo aggravio – ha spiegato Scajola – e chiederemo di poter dare nuove concessioni su spazi che adesso non hanno alcun concessionario e che potrebbero dare vita a nuove imprese e quindi nuova economia”.