‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, la puntata del 19 aprile - IVG.it

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 19 aprile la ventiseiesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

La prima parte della trasmissione è stata dedicata all’iniziativa riservata ai portieri “Due giorni da numeri 1”. Per l’occasione sono stati ospiti Fabrizio Capodici, preparatore dei portieri delle nazionali italiane Under 16 e Under 18, l’allenatore dei portieri della Cairese Federico Marini e l’allenatore dei portieri delle giovanili del Salsomaggiore Calcio Francesco Rizzolini.

Seconda parte dedicata alla partita che è stata giocata il giorno precedente, domenica 18 aprile, tra Cairese e Campomorone Sant’Olcese. Sono intervenuti gli allenatori Mario Benzi e Marco Pirovano, insieme ai giocatori Nicholas Nonnis e Moreno Curabba.