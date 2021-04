Il tema della serata sarà il match della terza giornata del campionato di Eccellenza tra Pietra Ligure e Cairese, vinta dai gialloblù grazie alla rete nella ripresa di Leonardo Pastorino.

Ospiti della serata, il mister biancoceleste Mario Pisano ed il giocatore pietrese Giorgio Battuello. Il punto di vista della Cairese verrà espresso dal centrocampista Lorenzo Facello e dal compagno di reparto Mykola Bablyuk. Verranno svelati in anteprima i tre candidati al “Cairèis man of the day” della domenica.