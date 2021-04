Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta, l’appello del Prc: “Le Regioni chiudano gli esercizi commerciali”

Liguria. “In Germania i cassieri dei supermercati sono stati vaccinati per primi insieme agli over80 perché è evidente che sono tra le categorie più esposte e a rischio. In Italia invece saranno sfruttati anche a Pasqua e Pasquetta. Chiediamo ai Presidenti delle Regioni di emanare immediatamente ordinanze per la chiusura degli esercizi commerciali in questi due giorni come era stato fatto l’anno scorso ma soprattutto chiediamo che commesse e commessi vengano vaccinati subito”.

E’ questa la richiesta del Partito di Rifondazione Comunista. “Infatti, grazie alla distrazione del governo Draghi – aggiungono – e alla liberalizzazione del commercio in vigore dal 2012 supermercati e centri commerciali potranno aprire anche a Pasqua e pasquetta. Ancora una volta si dimostra la mancanza di rispetto verso queste lavoratrici e questi lavoratori essenziali che sono da anni sottoposti a iper-sfruttamento da una normativa che non tiene conto del loro diritto al riposo e a una vita familiare”.

“Gli addetti del commercio sono tra le vittime invisibili del covid – concludono -. Nel 2020 l’Inail ha certificato una aumento dei decessi nella categoria del 67% rispetto all’anno precedente”.