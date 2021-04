Superbonus e turismo, Vazio (Pd): "Includere alberghi, residence e bed and breakfast" - IVG.it

Liguria. “Il Superbonus rappresenta una straordinaria occasione. Da un lato si migliora la resistenza sismica e dall’altro si imprime una svolta green al patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Non sarà fantascienza lasciare spento in inverno il riscaldamento in molte parti d’Italia o non pagare l’energia elettrica grazie agli impianti fotovoltaici. Finalmente abbiamo una legge che premia chi ha scommesso e investito sul risparmio energetico e che promuove la scienza delle nuove tecnologie”.

A dirlo è il deputato del Partito Democratico Franco Vazio. “Si tratta di un volano eccezionale – aggiunge -, non solo per l’edilizia, ma per tutto il mondo economico, del lavoro e delle professioni.

Miliardi di euro che lo Stato investe a fondo perduto per aiutare cittadini e imprese e migliorare l’ambiente e, quindi, il futuro dei nostri figli. E’ necessario però semplificare le procedure di analisi e di rendicontazione. Per godere dei benefici di tale strumento, devono partire i lavori, bisogna montare “i ponteggi”; è paradossale che i lavori siano bloccati in ragione di carte e studi teorici”.

“Oggi il presidente Draghi alla Camera, durante la discussione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), cogliendo le istanze del Parlamento, ha fatto concrete aperture in relazione alla proroga della misura del Superbonus e ha fornito indicazioni e garanzie circa la sua semplificazione applicativa: entro la fine di maggio ha promesso che sarà varato uno specifico decreto legge.

Credo che si possa e debba farsi di più”.

“Non mi rassegno alla battaglia relativa all’allargamento dei beneficiari del Superbonus. Per il nostro turismo sarebbe un colpo eccezionale estendere la misura alle strutture ricettive: avremmo così modo di imprimere ai nostri alberghi, residence e B&B una spinta straordinaria alla ristrutturazione e all’ammodernamento strutturale e tecnologico. Saremmo in grado di combattere ad armi pari con i nostri competitor esteri, con il vantaggio però di avere in tasca la bellezza di un mare, di paesaggi e opere d’arte che tutti ci invidiano e non hanno”.

“Serve un Governo forte – conclude Vazio -, un presidente di alta caratura e una disponibilità al dialogo con l’Europa caratterizzata da serietà e competenza; sono tutte qualità e caratteristiche che oggi il nostro Paese possiede. Per queste ragioni possiamo farcela”.