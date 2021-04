Strana primavera: ieri clima polare e neve sul Beigua, oggi un bagno alle Fornaci di Savona - IVG.it

Savona. La nevicata di ieri ha lasciato il passo al primo coraggioso bagno in mare. In una primavera che stravolge il calendario si è passati dalla dama bianca di ieri sul Beigua, documentata da IVG, ad un tuffo in mare.

Lungomare delle Fornaci, Savona. Un occhio sulla spiaggia e trovi due temerari in acqua confortati, forse, da questi sedici gradi e dal sole. Altre persone hanno approfittato di questo tepore per fare due passi sulla riva.

C’è anche chi fa stand up paddle, con la muta, però: si dedica a questo sport, variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia, che sta prendendo campo da noi o forse si prepara al meglio per un’estate ancora lontana.