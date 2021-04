Spotorno, appello per ritrovare Biri - IVG.it

Spotorno. Si chiama Biri, ha 9 anni, pelo lungo bianco con una macchia scura sulla testa, tre macchie su un fianco e la coda scura. Il gatto è stato smarrito ieri pomeriggio e ora la padrona lo sta cercando.

“Il volte scuro da lontano sembra nero, ma in controluce è più tendente al marrone – spiega – In alcuni punti perde un po’ di pelo perché se lo strappa per via dello stress della terapia: ha problemi ai reni”.

Biri è stato smarrito vicino all’ex campeggio Roma di Spotorno ieri pomeriggio intorno alle 4 e mezza. Chiunque abbia informazioni può contattare la redazione via mail (comunicati@ivg.it).