Spostamento ufficio ausilio disabili di Albenga, i "Disabilitati" al centrodestra: "Problema sollevato da noi un mese fa" - IVG.it

Albenga. A volte capita che cittadini sensibili ad una tematica si adoperino per raggiungere lo stesso obiettivo che alcuni politici stanno perseguendo.

In una nota stampa diffusa oggi, Lega e Forza Italia di Albenga si rallegravano per aver raggiunto un risultato importante: lo spostamento dell’ufficio ausilio disabili dal primo piano al piano terra della palazzina Asl di via Trieste. Una posizione certamente più comoda per chi ha problemi di deambulazione.

Ed è così che nel leggere la nota a firma di Gero Calleri, Eraldo Ciangherotti e Cristina Porro, due cittadini che contemporaneamente, ma su piani d’azione differenti, stavano conducendo la stessa battaglia, hanno sentito il diritto/dovere di chiarire la situazione con una replica.

“In riferimento all’articolo inerente lo spostamento dell’ufficio ausili e protesi disabili al piano terra della sede Asl via Trieste (prima l’ufficio si trovava al primo piano di un palazzo senza ascensore o montascale ed era quindi inaccessibile ai disabili, cosa di per sé assurda) – spiegano Salva Piazza e Max Biovi – volevamo precisare che come gruppo Facebook ‘I disabilitati’ avevamo sollevato il problema già due anni fa: non essendo stato risolto, più o meno un mese fa avevamo scritto una lettera al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, al Dg di Asl2 Marco Damonte Prioli, al presidente di Regione Giovanni Toti, ai vertici di Alisa e all’osservatorio nazionale del ministero della sanità”.

Come comunicato al gruppo dal sindaco Riccardo Tomatis, che si è personalmente interessato alla questione dopo la lettera del gruppo, il problema è stato risolto giusto ieri: “Che sia un caso o una coincidenza non lo sappiamo, ma crediamo sia giusto prenderne il merito o darne a tutti quelli che hanno preso a cuore il problema e sensibilizzato chi di dovere”.

Ed ecco che emerge come in parallelo si stessero muovendo per questa soluzione anche i consiglieri di Lega e Forza Italia che chiosano: “L’unione fa la forza sempre. Grazie anche a Salvatore Piazza e a Max Biovi, che attraverso i loro canali hanno fatto il possibile per sensibilizzare le istituzioni”.