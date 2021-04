Spiagge pulite, studenti savonesi al fianco di Spiderman in difesa dell’ambiente: “Puliamo ma non bisogna sporcare" - IVG.it

Savona. Numerosi sacchi stracolmi di rifiuti di ogni sorta, dal vetro alla plastica. Sono stati riempiti dai giovani alunni di Savona, nell’ambito del progetto “Spiagge Pulite”, promosso dall’istituto comprensivo Guglielmo Marconi e dall’istituto Ferraris Pancaldo e patricinato dal Comune di Savona, messo in atto sulla spiaggia della Natarella nella mattinata odierna.

I giovani, accompagnati dal dirigente dell’istituto comprensivo Marietta Squillante e dall’assessore alla Cultura Doriana Rodino, sono stati aiutati da un personaggio d’eccezione: Spiderman, che ha passato con loro l’intera mattinata.

“È una cosa che faccio spesso, è molto importante perché è come se la spazzatura la metteste anche in casa vostra. È come se quello che mangiamo durante la giornata venisse buttato in salotto. Ed è quello che capita con la terra sulla quale camminiamo”, ha spiegato Mattia Villardita, l’Uomo Ragno del savonese.

“Per me è stato un piacere conoscere Spiderman, – il commento dell’assessore Rodino. – Questo lavoro è fondamentale come ha ricordato anche l’Uomo Ragno per far diventare migliore e accogliente la città e capire come bisogna comportarsi. Non si può riservare solo una giornata alla terra”.

Di seguito, l’intervento del dirigente dell’Istituto Comprensivo IV Guglielmo Marconi Marietta Squillante, che ha spiegato i dettagli e gli obiettivi del progetto: “Questo progetto si inserisce a pieno titolo nell’ambito dell’educazione civica. Alla scuola è richiesto anche l’arduo compito di insegnare ai nostri giovani ad essere cittadini rispettosi dell’ambiente. La raccolta differenziata è un punto nodale e quanto fatto oggi è certo significativo per i nostri studenti”.

guarda tutte le foto 17



Il progetto “Spiagge Pulite” dell’Istituto Comprensivo Marconi e del Ferraris Pancaldo di Savona

“Le tredici prime sono coinvolte in questo progetto e fanno un’operazione di educazione civica applicata – spiega Alessandro Gozzi, il dirigente dell’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona – con lo scopo di pulire la spiaggia ma soprattutto di capire quanto è importante non sporcarla. Il mio auspicio è che tutte le scuole cittadine portino i loro ragazzi a fare questo tipo di attività”. E sottolinea quanto sia rilevante coinvolgere direttamente i ragazzi in attività pratiche: “Loro hanno una forte necessità di fare delle cose da cui trarne il senso. Al contrario è tutto molto più difficile”.

“Si tratta di un’esperienza non certo fine a se stessa, ma ripetibile negli anni. Quando passerà l’emergenza pandemica, la organizzeremo ancora meglio e in modo più sereno ed articolato”, ha concluso.

Infine, la voce diretta dei protagonisti, con le parole di una studente del Ferraris Pancaldo che ha preso parte all’iniziativa: “Penso sia una cosa utile quello che stiamo facendo, ma in parte: ci dovrebbero essere più iniziative che coinvolgano anche le persone adulte e ognuno dovrebbe metterci il suo sempre. Noi possiamo fare la raccolta dei rifiuti ancheggi giorno, ma dovremmo farlo tutti e soprattutto non bisognerebbe inquinare”.