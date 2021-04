Spese e acquisti: aumentano i pagamenti elettronici tra i consumatori

Il contante sembra essere sempre meno gradito dagli italiani che, soprattutto in periodo di crisi sanitaria, preferiscono pagare tramite carta di credito, prepagata e carta di debito. Uno studio condotto dalla School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come i pagamenti elettronici sono arrivati a essere quasi un terzo sul totale delle transazioni nazionali.

Il metodo di pagamento più amato è quello tramite carta contactless, seguito poi dagli smartphone: la possibilità di limitare il contatto fisico rispetto ai contanti ha sicuramente influito ad aumentare la frequenza con la quale gli italiani acquistano tramite carta. Un altro fattore che ha inciso su questo aumento è la tendenza, sempre più diffusa in larghe fasce di popolazione, a comprare online.

Attraverso l’attivazione di carte di credito e di carte prepagate è infatti possibile fare shopping online in totale sicurezza. Gli acquisti su Internet, sempre secondo lo studio del Politecnico, sono cresciuti di più del 30% e sono in molti ad utilizzare le carte per comprare velocemente.

Il mercato offre una grande varietà di carte elettroniche e a volte può risultare un po’ difficile orientarsi fra le tante proposte erogate dalle banche. Ecco perché un portale specializzato negli strumenti di pagamento come cartetop.it diviene un valido alleato per confrontare tutte le soluzioni disponibili sul mercato e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. È possibile attivare la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, oppure averle tutte per poi utilizzarle a seconda del bisogno.

Le carte di credito

La carta di credito è legata all’ apertura di un conto corrente presso un istituto bancario e, a differenza della carta di debito, permette di disporre di una determinata cifra anche se questa non è ancora presente realmente sul conto dell’utente. La banca, cioè, anticipa il denaro che viene speso per acquistare un determinato bene, o che viene prelevato presso gli sportelli ATM.

In seguito, il titolare della carta è tenuto a rimborsare l’ente creditizio o in un’unica soluzione (carta a saldo) o attraverso un pagamento rateale (carta rateale) oppure con entrambe le modalità. Un’altra differenza rispetto alla carta di debito è che, essendo legata al circuito Visa o Mastercard internazionale, la carta di credito può essere utilizzata in tutto il mondo.

La carta prepagata

La carta prepagata è una soluzione molto comoda che permette di gestire piccoli spostamento di denaro per le esigenze quotidiane.

Si tratta di una carta nella quale si può caricare del denaro e può essere usata per fare dei pagamenti; in alcuni casi è prevista anche la possibilità di riceverne. La cifra che l’utente immette nella carta è quella che ha a disposizione: non è infatti concesso andare a credito.

Con la prepagata si può prelevare del denaro agli sportelli e pagare sia nei negozi fisici che online. È molto usata da chi compra abitualmente in rete ma non possiede una carta di credito (o non vuole inserirne i dati) ed è anche possibile attivarla il conto aziendale.

La carta di debito

La carta di debito, o bancomat, è una carta che consente di effettuare dei pagamenti usando il denaro che si possiede nel proprio conto corrente.

È possibile prelevare allo sportello in tutta l’Unione Europea ma in alcuni casi la propria Banca può imporre una commissione se si sceglie un ATM legato a un altro istituto di credito.

Anche il bancomat prevede un limite di prelievo e di spesa giornaliero. Si possono fare e ricevere bonifici, il cui costo dipende dal tipo di contratto stipulato. In genere queste carte sono più diffuse rispetto alla carta di credito perché sono più economiche e sono concesse dalla Banca senza particolari garanzie.