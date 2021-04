Sostegni Covid: cos'è il Reddito di Emergenza e come richiederlo - IVG.it

Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno prevista per i nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà a causa del Coronavirus. Non è quindi un aiuto ai singoli individui, ma ad interi nuclei familiari. Il valore del REM aumenta all’aumentare dei componenti del nucleo familiare e non può essere superiore a 800 euro (eccetto alcuni casi specifici che prevedono una somma di 840 euro).

Per poter richiedere il Reddito di Emergenza è necessario un valore ISEE inferiore ai 15.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 non superiore a 10.000 euro (che cresce di 5.000 euro fino ad un massimo di 20.000 per ogni componente della famiglia successivo al primo). Non è possibile chiedere il Reddito di Emergenza se si percepisce reddito da lavoro, prestazioni pensionistiche o Reddito/Pensione di cittadinanza. Per ottenere il Reddito di Emergenza è inoltre fondamentale che nessuno dei componenti percepisca già un’indennità emergenziale concessa ai lavoratori danneggiati dall’epidemia.

