Sondaggio vaccini, il voto alla Liguria è un 7. Toti: "Iniezione di fiducia" - IVG.it

Liguria. “Sono stati proprio i cittadini, rispondendo a un recente sondaggio Emg/Adnkronos, a dimostrare fiducia nella nostra gestione collocandoci al terzo posto tra le regioni italiane per la campagna vaccinale e al quarto per la gestione dell’emergenza, grazie anche al grandissimo sforzo di tutta la nostra sanità in questi mesi di pandemia”.

Così il governatore ligure Giovanni Toti.

In realtà dalle notizie nazionali emerge che la Liguria è al quarto posto, dietro a Lazio, Trentino e Veneto. Il sondaggio rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato tra il 12 e il 14 aprile 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.582 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne) e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2.000, tasso di risposta 79%; rifiuti/sostituzioni 418 (tasso di rifiuti 21%).

Ecco la classifica regione per regione per quanto riguarda il piano vaccinale:

– Lazio 7,46

– Trentino Alto Adige (7,30)

– Veneto (7,07)

– Liguria (7,01)

– Molise (6,67)

– Basilicata (6,53)

– Emilia Romagna (6,19)

– Valle d’Aosta (6,13)

– Marche (6,05)

– Piemonte (5,97)

– Abruzzo (5,81)

– Campania (5,79)

– Sardegna (5,70)

– Friuli Venezia Giulia (5,60)

– Toscana (5,52)

– Umbria (5,41)

– Lombardia (5,15)

– Sicilia (5,06)

– Calabria (4,85)

– Puglia (4,22)

Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza, secondo il sondaggio Emg Adnkronos il primo posto è del Trentino Alto Adige, seguito a ruota da Lazio e Veneto. Alla domanda “In generale come giudica la gestione dell’emergenza nella sua regione in una scala da uno a dieci?”, il Trentino Alto Adige raggiunge una media di 7,50, il Lazio di 7,19, il Veneto di 6,90. Sopra il 6, anche la Liguria (6,79).

“Questa è la conferma più importante che siamo sulla strada giusta e ci spinge a impegnarci ancora di più: lavoriamo senza sosta per vaccinare al più presto le persone più fragili e sconfiggere il virus”.

“Nella giornata di ieri abbiamo vaccinato più di 16 mila persone. La nostra campagna, grazie allo sforzo eccezionale di sanità pubblica e privata, medici di famiglia e farmacie, ha avuto una rapida accelerata, superando di molto le somministrazioni richieste dal Commissario per l’emergenza generale Figliuolo” ha ribadito Toti.

“Ormai siamo vicinissimi alla soglia del 90% di vaccini fatti su quelli consegnati, nella nostra regione il 19,94% della popolazione ha ricevuto la prima dose, l’8,01% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 15,80% e 6,70%”.

“Vaccinare gli anziani e le persone più fragili rappresenta la nostra priorità” conclude.