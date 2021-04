Sicurezza urbana, il Comune lancia il “Registro del Tavolo della Sicurezza”

Loano. Riprendono, a Loano, le iniziative del Tavolo della Sicurezza, il progetto di sicurezza partecipata promosso dall’assessorato alla polizia locale e che vede amministratori, cittadini e associazioni coinvolti in prima persona nell’elaborazione di strategie di contrasto al fenomeno dell’insicurezza urbana.

Martedì 13 aprile dalle 18 alle 20 è in programma un incontro (in videoconferenza) sulle “Linee guida di sicurezza urbana integrata del Comune di Loano approvate con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 10/02/2021” e che prevedono, come principale novità, l’istituzione del “Registro del Tavolo della Sicurezza”.

“Attraverso gli incontri del Tavolo della Sicurezza – ricorda il sindaco di Loano Luigi Pignocca – il Comune di Loano si è impegnato a rendere effettiva la partecipazione civile, che come amministrazione riteniamo essere un fattore essenziale per l’ammodernamento delle politiche e, in particolare modo, per orientare le decisioni delle autorità locali. Uno dei principali obiettivi che ci siamo posti è stata la creazione di una rete di soggetti che progettino, realizzino, agiscano e promuovano la convivenza civile negli spazi pubblici. In questo contesto le associazioni (ma anche i singoli cittadini) rivestono un ruolo fondamentale in quanto portatori delle istanze e dei bisogni della collettività. Nel futuro i rapporti tra l’amministrazione loanese ed i cittadini saranno orientati dalle nuove linee guida per le convenzioni di sicurezza urbana integrata, uno strumento nato per consolidare e potenziare ulteriormente le collaborazioni già in essere, ma anche per crearne di nuove. Oltre a presentare le nuove linee guida, durante l’incontro sarà illustrato il nuovo ‘Registro del Tavolo della Sicurezza’ che verrà istituito per dare un legittimo riconoscimento ai cittadini singoli o associati partecipanti alla gestione della sicurezza urbana”.

“In ambito di sicurezza urbana – fa eco l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca – fin dal 2016 l’amministrazione comunale di Loano ha progettato e realizzato strategie integrate di sicurezza mediante la promozione di iniziative che contribuiscano, direttamente o indirettamente, ad agevolare e favorire la convivenza dei cittadini. In questo senso, le associazioni rappresentano i soggetti che più di ogni altro consentono un continuo e costante rapporto dialettico tra istituzioni e cittadini. Perché sia produttiva ed efficace, la partecipazione dei cittadini richiede la stipula di ‘patti’ tra pubblico e privato che individuino specifici obiettivi per l’incremento e la valorizzazione dei servizi di controllo del territorio. Il ‘Registro del Tavolo della Sicurezza’ si propone di ufficializzare e codificare questi patti e, più in generale, la partecipazione delle associazioni e dei singoli cittadini alle iniziative di sicurezza urbana condivise con l’amministrazione comunale”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà trasmesso sul canale YouTube del Comune di Loano. Chi è interessato a partecipare attivamente all’incontro dovrà richiedere il link di collegamento (tramite Google Meet) via mail all’indirizzo tavolodellasicurezza@comuneloano.it.

E per agevolare la partecipazione di un sempre più ampio numero di cittadini, l’amministrazione comunale ed il comando della polizia locale di Loano hanno deciso di lanciare un “form di iscrizione” compilando il quale i loanesi potranno essere sempre informati su ogni futura iniziativa del “Tavolo della Sicurezza”.

Gli interessati non dovranno fare altro che visitare la pagina del “Tavolo della Sicurezza” presente sul sito istituzionale del Comune di Loano (a questo indirizzo: https://comuneloano.it/tavolo-della-sicurezza/) e cliccare sul pulsante lì presente. La procedura di iscrizione è molto snella: gli utenti dovranno inserire nome e cognome, mail, numero di telefono e, come dato facoltativo, l’eventuale appartenenza ad un’associazione o un progetto di sicurezza urbana integrata. Verrà richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Gli iscritti verranno inseriti in una newsletter grazie alla quale resteranno costantemente aggiornati su ogni nuova iniziativa od evento organizzati nell’ambito del “Tavolo della Sicurezza”. A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2021 gli incontri in programma avverranno solo in modalità telematica: oltre a Google Meet è prevista la condivisione dello streaming sul canale di YouTube del Comune di Loano.